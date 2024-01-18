تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الإعدادية

تفقد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم الخميس، لامتحان مادتيِّ اللغة العربية والتربية الدينية، والتي تستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري.

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم مجموعة من لجان المدارس؛ للاطمئنان على سير الامتحانات ومستوى الامتحان، وسماع شكاوى الطلاب.

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحتراز والوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة الطلاب، موجهًا بتوفير المناخ الملائم والأجواء الهادئة والآمنة للطلاب حتى يتسنى لهم أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام ٩٠٦٨ طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، موزعين على عدد ٥٧ لجنة عام وعدد ٤ لجان مهني.

وأضاف وكيل التعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، فضلًا عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أي حدثٍ طارئ بشكل فورى وسريع.

وأكد عدد كبير من الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم يحتو على أسئلة من خارج المنهج.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

وكشف منير، أن غرف العمليات المخصصة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدير والإدارات التابعة لها لم تتلق أي شكاوى من اللجان سواء من المراقبين أو الطلاب، مؤكدًا أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الامتحانات.