الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

16 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم على متن 79 طائرة

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان لاستقبال ما يقرب من 16 ألف سائح قادمين من دول ومطارات أوروبية مختلفة على مدار ساعات اليوم الخميس، على متن 79 رحلة طيران دولية، وذلك حسب جداول الوصول والتشغيل للمطارين.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الخميس، ما يقرب من 13 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلف على متن 64 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران سياحية دولية أوروبية، تقل على متنها ما يقرب من 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 83 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى حتى الغد الجمعة.

وكشفت جداول الوصول بمطار مرسى علم الدولي أن المطار يستقبل على مدار اليوم 15 رحلة طيران من عدة دول، وهي رحلتان من دولة التشيك، و4 رحلات من بولندا، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلتان داخليتان، ورحلة من سويسرا ورحلة من النمسا وأخرى من أحد المطارات الإنجليزية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل منذ السبت الماضي، وحتى الغد الجمعة 83 رحلة طيران دولية أغلبها قادمة من دول ألمانيا والتشيك، وبلجيكا وهولندا، حيث تقوم الأجهزة المختصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة، ونقل السياح للفنادق المختلفة في سهولة ويسر للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

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