الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد مشروعات بالغردقة

زيارة رئيس جامعة
زيارة رئيس جامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فرع الجامعة بالغردقة، لمتابعة الأعمال المقامة بفرع الجامعة بالغردقة، حيث تفقد كليات السياحة والفنادق، وعلوم البحار والمصايد، وعددًا من مشروعات الجامعة، ورافق رئيس جنوب الوادي خلال الجولة الدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، وعمداء كليات الألسن والتربية والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وممثلو الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

وتفقد "عكاوي" أعمال الامتحانات واللجان لكليات التربية والألسن والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وخلال الجولة تفقد مقر مركز تنمية المهارات المهنية والتوظيف للطلاب والخريجين، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تم الانتهاء من تجهيزه قبل الافتتاح خلال الفترة المقبلة. 

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي أن المركز يهدف لتقديم خدمات التوجيه المهنى والمهارات الوظيفية لطلاب الكليات المختلفة، وذلك من أجل إعدادهم للحياة العملية مع التركيز على طلاب السنة النهائية وما قبل النهائية.

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رئيس جامعة جنوب الوادي كليات السياحة والفنادق الغردقة مركز تنمية المهارات المهنية الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي

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