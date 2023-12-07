"صوتك لمصر".. عميد "حاسبات الغردقة": المشاركة بالانتخابات رسالة للعالم

قال الدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون رسالة واضحة للعالم أجمع أن المصريين لديهم وعي وقدرة علي صناعة مستقبل بلادهم، مؤكدًا أن المصريين يهتمون بالانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها، لأنها تمثل خارطة لمستقبل مصر في السنوات القادمة ورسالة لكل الطامعين في هذا الوطن، من أصحاب الأجندات والأهداف الهدامة.

وأضاف عميد كلية حاسبات الغردقة لـ"الدستور"، أن الشعب المصري مُحب لوطنه وغير متخاذل، ولديه القدرة علي مواجهة الصعاب، وثورة الثلاثين من يونيو خير دليل علي حبهم لوطنهم والتصدي للمؤامرات الهدامة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وسأكون أول المشاركين في الانتخابات الرئاسية لدعم الدولة المصرية، لأن التفاعل والمشاركة الإيجابية في الانتخابات حق لكل مصري.

لا أحد ينكر قدرة المصريين في الحفاظ على وطنهم

وتابع عمارة؛ أن الانتخابات الرئاسية ينظر لها العالم أجمع ليرى كيف يدافع المصريين عن وطنهم ومدى وعيهم، ولا أحد ينكر قدرة المصريين في الحفاظ على وطنهم، مشيدًا بمبادرة جريدة الدستور “صوتك لمصر”، مؤكدًا أنها مؤسسة وطنية تسعي لنشر الوعي والدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن الإعلام الوطني سلاح له قوة وفاعلية في التصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الشباب سيكون لهم دور فاعل في الانتخابات الرئاسية وستكون عُرسًا ديمقراطيًا يشهد له العالم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.