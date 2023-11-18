التحالف الوطنى يشارك فى المؤتمر الجماهيرى لدعم المرشح الرئاسى السيسى بالبحر الأحمر

شارك ممثلو وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة البحر الأحمر، في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضمن عدد من الجهات الأهلية والسياسية المشاركة في دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، بمدينة رأس غارب، بحضور آلاف المواطنين من أهالي المحافظة.

قال وائل جاد منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر، إن جموع المصريين يدعمون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن الآلاف تجمعوا بمحافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان التأييد الكامل له لفترة رئاسية ثالثة ثقةً في قدرته على إدارة المرحلة الحالية لقدرته على إدارة ملفات مصر الداخلية والخارجية، واستكمال عملية البناء التي بدأها في مختلف ربوع الوطن.

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر لـ«الدستور»، أن المصريين لديهم ثقة كاملة في المرشح الرئاسي السيسي، موكدًا أن أهالي البحر الأحمر أعلنوا دعمهم للرئيس في تجمع كبير جمع الآلاف من مختلف الأطياف، موكدًا مشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الآلاف يحتشدون لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالبحر الأحمر

واحتشد الآلاف من أهالي محافظة البحر الأحمر بمدينة رأس غارب لإعلان دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة أهالي البحر الأحمر من مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية والعاملين بالقطاع الخاص.

من جانبه، قال عماد سيف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، إن المشاركين في المؤتمر من مختلف الفئات، هتفوا لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين هتافات "كمل مشوارك يا ريس الشعب كله معاك، وشعب مصر كله وراك يا ريس".

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن المؤتمر شارك به الآلاف من أهالي البحر الأحمر كأول مؤتمر شعبي ضخم يتم تنظيمه لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين مؤتمر آخر بمدينة الغردقة قريبا، لدعم وتأييد السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

27BE6867-3D7D-441F-8042-6A03E7917786

AE163ACE-7DE9-4D69-B2CB-E5E0F9F8A2EB

B0332216-970C-4FAF-ADC4-D37D798F8DEB

98ECB4C5-03B7-4B07-9104-21C376FC7283