السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحر الأحمر تستقبل 22 ألف سائح على متن 100 طائرة اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان بالبحر الأحمر لاستقبال ما يقرب من 22 ألف سائح على مدار ساعات، اليوم السبت، على متن 100 رحلة طيران، قادمة من دول أوروبية مختلفة، حسب جداول التشغيل المعلنة بهما.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 77 رحلة طيران دولية تقل على متنها  ما يقرب من 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات أغلبها أوروبية.

على متن 33 رحلة.. مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي 33 رحلة تقل على متنها 7 آلاف سائح، ضمن 85 رحلة طيران سياحية، يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وقال الخبير السياحي عاطف عثمان، لـ"الدستور"، إن مدينة الغردقة أصبحت قبلة للسياحة الأوروبية، خاصة بعد نشرموقع "نيويورك تايمز" تقريرًا أكد فيه أن مدينة الغردقة ضمن أفضل 52 وجهة سياحية، بالإضافة إلى إعلان موقع "TripAdvisor" الغردقة كأفضل وجهة للسياح في عام 2024 بين المدن السياحية، لافتًا إلى أن مدينة الغردقة تتميز بطقسها المعتدل طوال العام وشواطئها الساحرة، والتي جعلت منها قبلة ووجهة للسياح الأوربيين والجنسيات الأخرى.

وأوضح عثمان أن مدينة مرسى علم أصبحت ضمن قائمة الوجهات للسياحة الداخلية، والتي كانت تفتقد تلك الخطوة، مؤكدًا أنها مدينة تتمتع بطبيعة خاصة ولها عشاقها من محبي الطبيعة والهدوء والاستجمام، لافتًا إلى أن السياحة البلجيكية والإيطالية جاءت ضمن قائمة أعلى الجنسيات وصولًا للمدينة، مؤكدًا أن فنادق مرسى علم وصلت نسب الإشغال بها لـ60 إلى 70%، في الفترة الحالية، حيث استقبل مطار مرسى علم الأسبوع الماضي ما يقرب من 23 ألف سائح خلال أسبوع واحد فقط من جنسيات مختلفة، طبقًا لجداول التشغيل بالمطار.

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