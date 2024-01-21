تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 947 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 542 شاحنة و106 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 405 شاحنات و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية 1 وأمل وغادرت السفينتان الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وأيلة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1490 راكبًا بموانيها.