محافظ البحر الأحمر يضع إكليلًا من الزهور علي قبر شهداء معركة شدوان

وضع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان المجيدة، فى ذكراها الـ 54 والتي تأتي سنويًا عيدًا قوميًا لأهالي المحافظة، وتذكر بطولاتهم وتضحياتهم.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال وضع إكليل الزهور مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات التنفيذية والشعبية، ومديري المديريات المختلفة، ورجال الأزهر والكنيسة بالمحافظة.

وعزفت موسيقى السلام الوطنى، ثم قرأت الفاتحة على أرواح الشهداء، من أبطال معركة شدوان من القوات المسلحة وأهالي البحرالأحمر، كما هنأ المحافظ الحضور بالعيد القومى للمحافظة.

افتتاح عدد من المشروعات الخدمية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

من المقرر أن يقوم محافظ الإقليم خلاله بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة منها افتتاح اربع مدارس، بجانب افتتاح الممشي السياحي شمال الغردقة، ووضع حجر الأساس لمشروع سياحي ضخم شمال المدينة.

جدير بالذكر أن معركة شدوان المجيدة، تعتبر مناسبة وطنية لأهالي البحر الاحمر تضحياتهم في الدفاع عن ارضهم من عدوان الاحتلال حينها، والتى مر عليها 54 عامًا، والتى كانت فى 1970، والتى ترجع وقائعها إلى فجر 22 يناير 1970، حيث حاول العدوان الاسرائيلي الهجوم على جزيرة شدوان، والتى تبعد عن الغردقة 35 كيلو مترًا وعن السويس 325 كيلو متر، وكانت تؤمن الجزيرة فى تلك التوقيت سريةمن الصاعقة ورادار بحرى، وقامت قوات العدو الإسرائيلى بهجوم ضخم على الجزيرة.

وشملت المعركة قصفًا جويًا وبحريًا أستمر لعدة ساعات على الجزيرة، بجانب محاولة الهجوم علي بعض موانئ البحر الأحمر التى يحتمل أنتقدم المعونة للقوات المسلحة، لمنع وصول اي دعم او مساعدات تصل للقوات المسلحة المصرية، لتتمكن القوات المسلحة الباسلة، وبمشاركة الصيادين من الغردقة البواسل في صد هجوم العدوان الاسرائيلي، ومنع العدوان من السيطرة على الجزيرة، لتكون يوميًا للنصر وعيدًا قوميًا لأبناء المحافظة.