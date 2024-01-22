اليوم.. البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي الـ54

تحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، بعيدها القومي الموافق 22 يناير، تزامنًا مع ذكرى معركة شدوان المجيدة، حيث شهدت جزيرة شدوان في ذلك التاريخ من عام 1970 ملحمةً شعبية وتاريخية أثناء حرب الاستنزاف التي قادتها القوات المسلحة المصرية تمهيدًا لحرب أكتوبر المجيدة وانتصاراتها واسترداد سيناء المصرية من أيادِ العدوان، حيث شارك الصيادون من أبناء البحر الأحمر قواتهم المسلحة في دحر العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجزيرة، التي اصبحت رمزًا للصمود والمقاومة للدفاع عن الوطن.

وتمكن أهالي البحر الأحمر من الصيادين في ذلك الوقت من إمداد ومعاونة القوات المسلحة بمختلف الوسائل والمعدات البحرية الشخصية في 22 يناير سنة 1970 ومساندتهم للقوات المسلحة ودعمها في تصديها للعدوان ودحره، ليتم تمييز ذلك اليوم ليكون عيدًا قوميًا للمحافظة، ليكون شاهدًا علي ملحمة القوات المسلحة المصرية ومساندة الشعب المصري عامة وأهالي البحر الأحمر في التصدي والدفاع عن أرضهم.

ومع احتفالات أهالي محافظة البحر الأحمر بذكرى بطولات أبطال معركة شدوان، أعلنت محافظة البحر الأحمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بجانب تدشين عدد من المشروعات الاخري التي تخدم أهالي المحافظة وزائريها خلال الاحتفالات اليوم.



ومن المقرر أن يضع اللواء عمرو حنفي إكليلًا من الزهور على قبر شهداء معركة شدوان المجيدة، كما يفتتح محافظ البحر الأحمر عددًا من المشروعات منها افتتاح أربع مدارس منها مدرسة الفيروز، ومدرسة محمد بغدادي، ومدرسة 6 أكتوبر، فضلًا عن افتتاح التوسعات بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية

فيما سيتم افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الممشى السياحي شمال مدينة الغردقة، وذلك بمنطقة الأحياء شمال المدينة، والذي يأتي ضمن خطة التطوير بالمدينة السياحية، بجانب تدشين ووضع حجر الأساس لمشروع سياحي ضخم بمدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة دعم الاستثمار السياحي، بجانب افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة المختلفة.