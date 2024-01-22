الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح مدرسة محمد بغدادي بالغردقة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مدرسة محمد بغدادي، بمدينة الغردقة، خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ54 لذكرى معركة شدوان المجيدة، بحضور مديري المديريات النوعية والمختلفة بالمحافظة، وعددًا من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

وأكد أن مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي في مدينة الغردقة تقع على مساحة 7320 مترًا مربعًا، وتضم 33 فصلاً تعليميًا، وتستوعب 1059 تلميذًا، وذلك لتخفيف الضغط على الطلاب وتقليل الكثافة في الفصول، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ في جميع المراحل. 

وأكد أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العملية التعليمية وتوفير البنية التحتية للمدارس والطرق والمرافق الخدمية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال الافتتاح أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية خلال الأسبوع الجاري ضمن المشروعات المقرر افتتاحها في العيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى أن رؤية الرئيس السيسي للتنمية لا تتوقف عند مكان أو زمن معين، وذلك ضمن خطة التنمية التي تسعى الدولة المصرية لتنفيذها لدعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لائقة للمصريين.

عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الرئيس عبدالفتاح السيسي العيد القومي شدوان المجيدة

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