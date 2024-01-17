هشام آمنة: تسليم الشهادات لـ157 متدربًا اجتازوا 5 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 157 متدربًا من جميع المحافظات، ويتضمن 5 دورات تدريبية هي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثاني من الموظفين بهدف رفع مهاراتهم وكفاءاتهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، موجها بضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة فى الارتقاء بالوضع القائم فى كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات.

وأشار إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف توسيع مجال التدريب بمركز سقارة للعاملين بالمحافظات حتى يصبح جزءًا من آليات الترقي للوظيفة، ولتدريب أكبر عدد من العاملين بالمحليات وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالدورات لافتًا الى ان المركز قادر على استيعاب الكثير من المتدربين، ونستخدم كل مبانى المركز وإمكانياته لتخريج أكبر عدد من المتدربين، مؤكدا ان نمط مركز سقارة مختلف ولذلك يعتبر من أكبر المراكز للتدريب فى مجال التنمية المحلية فى أفريقيا.

وضع خطة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة

ومن جانبه قال المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن هشام آمنة وزير التنمية المحلية يهتم بتنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادى ثانى، ولذلك وضع خطة تستهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتمكينهم من تولى المناصب القيادية للنهوض بالبلاد، لافتًا إلى أن أحد أهداف التدريب هو القضاء على الفساد الإدارى.

وأكد المتدربون خلال حفل الختام استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية وأيضًا تبادل الخبرات مع باقى المتدربين.. مؤكدين أنهم سيعملون على رفع معدل الأداء فى أعمالهم وإحداث تغيرات إيجابية وفقا لما تم اكتسابه من خبرات إضافية.