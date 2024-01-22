الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: بدء التنفيذ الفعلي لتطهير مصرف كيتشنر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وقعت وزارة التنمية المحلية عقد تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتى الغربية والدقهلية مع شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو.

ووقع على العقد من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمهندس  علاء الصباغ  رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات وحضر التوقيع فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية وفريق استشارى دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة فى كل من قطور بالغربية

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي ان العقد يهدف إلى تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة فى كل من قطور بالغربية ونبروه بالدقهلية بطاقة 300 طن/ يوم بتكلفة 3.848.000 مليون يورو، وقد قامت المحافظات بالبدء فى أعمال رفع التراكمات والمخلفات التاريخية، وتم التخلص الآمن من هذه المخلفات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم خلال الشهر الجارى توقيع ثانى عقد للمشروع لإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات  بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، وأشاد  وزير التنمية المحلية،  بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولى والاتحاد الأوروبى والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، مشيرا الي ان المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في المحافظات الثلاثة والواقعة بنطاق مصرف كيتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادي والإجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع. 

ومن جانبه أعرب مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية عن شكره لدعم الاتحاد الاوربي والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة وأكد مساعد الوزير على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع  وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ،كما أكد  الدكتور هشام الهلباوي على حرص وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية.

كما أعرب المهندس علاء الصباغ عن سعادته  بالتعامل مع الوزارة فى هذا المشروع الهام من خلال تنفيذ انشاء 2 محطة وسيطة بالغربية والدقهلية، ووعد بالانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد.

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