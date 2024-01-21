وزير التنمية يصل الإسكندرية لافتتاح مشروعات تنموية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم الأحد، إلى مقر محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة يتفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء الإسكندرية في بعض القطاعات على أرض المحافظة، يرافقه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى ديوان عام المحافظة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونواب المحافظ وسكرتير عام محافظة الاسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة افتتاح مركز خدمات مصر بالمبنى الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية، ويعقب ذلك تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها: مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة حي شرق، وفي حي وسط سيتفقد مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به بشارع فؤاد، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وكوبري محرم بك.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت انطلاق الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية، لافتة إلى أنه سيتم خلاله تنظيم دورة "القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية"، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية.

وتتضمن الدورة التعريف علي عدة قانونين منها قانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وانتظار المركبات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الاشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الادارة المحلية ( الاسكان – إيرادات) كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية علي قوانين المنفذة اليوم.