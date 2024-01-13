السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: 221 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالشرقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المدفن الصحى الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، والمُقام على مساحة 45 فدانًا، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة بالمحافظات.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية ومرافقوهما لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المدفن الصحي بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بمركز بلبيس المقام على مساحة 45 فدانًا يضم 3 خلايا مزودة بـ3 أحواض ترسيب، ومصنعًا لفرز وتدوير المخلفات الصلبة، وتم الانتهاء من إنشاء الخلية الأولى وحوض الترسيب على مساحة 10 أفدنة، كما يضم المدفن مبنى إداريًا وغرفة أمن وميزان بسكول وخزان وقود ومغسلة ومكان انتظار للسيارات وخزانات للمياه على مساحة 2 فدان، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة إنشاء خليتين بحوضي ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة على باقي المساحة المتبقية.

كما دعمت وزارة البيئة المدفن الصحي بعدد من المعدات، عبارة عن لودر مجنزر وسيارة نقل ٢٠ مترًا مكعبًا.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن تكلفة مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي نفذتها الوزارة بمحافظة الشرقية بلغت حوالى 221 مليون جنيه، والتي تضمنت إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات قمامة من 19 موقعًا بالمحافظة بحوالي 542 ألف طن.

رفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع محافظات الجمهورية، لضمان عدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكل المحافظات، وتوطين الصناعة الخاصة بمنظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين عن ملف النظافة.

بينما أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، لتحسين مستوى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية للأزمات بوزارة التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة، والدكتورة منى شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالوزارة.

وزير التنمية المحلية المدفن الصحى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المدفن الصحي ب الهيئة العربية للتصنيع

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