19.2 مليار جنيها إجمالي استثمارات مشروعات التنمية في قنا وسوهاج

كشف وزير التنمية المحلية، اللو ء هشام آمنة، إن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سوهاج وقنا حتي نهاية عام 2023 بلغت حوالي 19.2 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 5130 مشروعًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشاريع، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 721 مشروعًا.

وجاءت المشروعات في جميع القطاعات (مياه شرب وصرف صحي – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره)، مما ساهم في وضع أساس قوي لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.

الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الجارية

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه بنهاية نصف العام المالي من 2023/2024 تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات التي بدروها أثمرت عن الانتهاء من وبدء تشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل و12 مشروعًا مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي بإجمالي استثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 3.5 مليون مواطن، إضافة الى إحياء استثمارات متعثرة بتكلفة تتعدي ٦ مليار جنيه، وتنفيذ 4 محطات مياه شرب، و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فضلًا عن مشروعات منفذة بلغت حوالي 738 مشروع رصف طرق بإجمالي أطوال ١٠٠٠ كيلو متر في ١٨ مركز ومدينة و٤٩ مشروع رصف جاري الانتهاء منها و٣٠ كوبري سيارات وأنفاق، و٩٥ مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و١٤ مشروع تغطية ترع في ١٣ قرية ومدينة.



كما تضمنت إنجازات البرنامج في مجال دعم مشروعات التنمية الحضرية بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج واسيوط والمنيا) من ضمنها: مشروعات كورنيش نقادة، والمنطقة الحرة بترامسة، وتطوير كورنيش قنا الشرقي، وتطوير مرسي معبد دندرة، وجارٍ استكمال إنشاء مجمع مواقف لمركز ومدينة أبو تشت على مساحة 11300 متر، اما في محافظة سوهاج فقد تم الانتهاء من أعمال تدبيش مشروع وصلة كورنيش سوهاج واخميم، والانتهاء من أعمال الرفع المساحى لمركز طهطا للخدمات الفنية (تكتل الأثاث)، وإعداد مستندات الطرح لاستكمال كورنيش جزيرة شندويل،وتطوير المرسي السياحي بالبلينا، والانتهاء من الدليل التصميمي الارشادى للمناطق الحرفية بالمحافظات الأربعة وجارٍ اعتماده.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بصعيد مصر، عن طريق توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص حيث تمكن البرنامج من تقديم نماذج عديدة للتنمية الاقتصادية المحلية بالصعيد ودعم القدرات المؤسسية للإدارة المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي من خلال (التكتلات الاقتصادية – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إطار مؤسسي داعم للتنمية الاقتصادية داخل الإدارة المحلية على مستوي الوزارة وبالمحافظات المجلس الاقتصادي الاجتماعي – إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال مشيرًا إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالي محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين.



وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: فيما يتعلق بمكون تحسين الخدمات فان البرنامج قام بوضع قواعد تشغيل واضحة للمراكز التكنولوجية والخدمات المقدمة فيها وإدارتها والاستخدام الأمثل لقدرات العاملين بها في تطوير الخدمات، ومتابعة خطة تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم تسليمها على النحو الأمثل والعمل على تذليل العقبات في حالة عدم الاستفادة منها، كما تم اعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية ودليل تشغيل لجان المتابعة،ودليل تعميم الممارسات الجيدة لمكون تحسين الخدمات، إضافة الى تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وإعداد دورات مستمرة لهم في كافة مجالات العمل وقياس مستوي الأداء وكيفية تفعيل الخدمات الكترونيا بلغ عدد المستفيدين منها 113 متدرب بالمحافظات الأربعة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الإجراءات التي اتخذها البرنامج في مكون تحسين الخدمات اسفرت عن نجاح 14 مراكز في تقليل المدة الزمنية لاستخراج رخص البناء والمحلات بنسبة تتراوح بين 50% ل 60% في معظم المراكز، فضلًا عن توفير عدد من الخدمات الإلكترونية يتم نشر معلومات عنها على بوابة المحافظة حيث تم تحديد 13 خدمة تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات الأربعة سيتم العمل عليها كمرحلة أولى لتفعيل التقديم على الخدمات إلكترونيًا.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتى قنا وسوهاج، حيث تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6،1 مليار جنيه.