الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال عام.. تنفيذ 864 حملة تفتيش في 25 محافظة وإحالة 837 موظفًا بالمحليات للنيابات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال عام ٢٠٢٣. 

 

وأكد اللواء هشام آمنة أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة قامت على مدار 12  شهرًا، بعدد 864 حملة تفتيشية (مخطط ومفاجئ) في 25 محافظة، مشيرًا إلى أن الحملات تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط  على المراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات برنامج "مشروعك"، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها، ومتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.

 

إحالة 837 موظفًا بالإدارة المحلية للنيابات

وكشف اللواء هشام آمنة، أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفًا بالإدارة المحلية للنيابات ( العامة والإدارية ) والشئون القانونية، منها عدد 127 إحالة للنيابة العامة، وعدد 459 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 251 إحالة للشئون القانونية، مشيرًا إلى أنه تكليف قطاع التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية بالتنسيق كذلك مع وزارة التخطيط، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين للحصول علي رضاهم، موضحًا انه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي سرعة إنهاء هذه الطلبات، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه ويعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة آخري، حتي يؤثر ذلك علي أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة.

الادارة المحلية للشئون القانونية حملة تفتيش مفاجئ فساد المحليات محافظات الجمهورية وزير التنمية المحلية التنمية المحلية التفتيش

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