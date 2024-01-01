الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: جارٍ تجهيز قرى المرحلة الثانية من حياة كريمة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن الوزارة قامت بوضع خطة لتشغيل المجمعات الحكومية التي تم الانتهاء من توصيل المرافق الخاصة بها في قرى حياة كريمة التي أدرجت في المرحلة الأولى، والتي تم الانتهاء منها، مؤكدًا أنها نجحت في تدريب 6250 موظفا من الكوادر المنتقلة إلى 250 مجمع خدمات، وذلك لرفع مهاراتهم وكفاءتهم لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالمجمعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك المصرية لتركيب 109 ماكينات Atm لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمة لمواطنى القرى وتوفير موارد ذاتية للوحدات المحلية، كما تم تسليم المساحات المخصصة للبريد المصري داخل 250 مجمعا حكوميا.

الانتهاء من تنفيذ 213 مشروعًا بنسبة 61%

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية، أكد اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 213 مشروعا بنسبة 61% وجار العمل على نهو 138 مشروعًا بنسبة 39% ليصل إجمالى عدد المشروعات 351 مشروعًا، تتضمن 124 سوقا حضارية و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تسهم بدرجة كبيرة فى تحسين المستوى الحضارى والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلى وتوفر موارد جيدة لتعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم فى دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أى معوقات تعترض تنفيذ أي من مشروعات المبادرة الرئاسية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسير بخطى متسارعة ومتلاحقة للتجهيز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفًا أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كل الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل أسهمت فى توفير 100% من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتى بلغت 5545 قطعة أرض.

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