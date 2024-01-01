الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1638 قرية فى 52 مركزًا.. ننشر قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تواصل وزارة التنمية المحلية، العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين الخدمات العامة في قرى الريف المصري.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء بنسب كبيرة من مشروعات قرى المرحلة الأولى من  حياة كريمة والتي تجاوزت الـ96% من نسب التنفيذ.

 تجهيز قرى المرحلة الثانية من حياة كريمة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز قرى المرحلة الثانية من حياة كريمة، والتي يجرى الإعداد لها حاليا، للدخول في حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أعداد قرى المرحلة الثانية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية وتوابعها والتي يبلغ عدد القرى بها 1638 في437 وحدة محلية بـ52 مركزا في 19 محافظة.

اختيار 29 قرية فى 25 وحدة محلية بـ7 مراكز فى نطاق محافظة مطروح 

وأوضح أنه تم اختيار 29 قرية في 25 وحدة محلية بـ7 مراكز في نطاق محافظة مطروح يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية، موضحًا أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع المحافظات بحصر الأراضى المتاحة والمتوافرة بقرى المرحلة الثانية استعددًا لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة حياة كريمة وتحديد جهة الولاية لقطع الأراضى المتاحة والمتوافرة وبلغت قطع الأراضى المتوافرة 4903 قطع بإجمالي 583،209،67 مترا.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنفيذ المحافظات كافة المشروعات التنموية التي تجرى حاليا، مؤكدا أنها محض اهتمام القيادة السياسية، وأنه لا تراجع عن تنفيذها لتلبيىة احتياجات المواطن.

القيادة السياسية احتياجات المواطن المشروعات التنموية لأراضى المتاحة محافظة مطروح التنمية المحلية

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية: جارٍ تجهيز قرى المرحلة الثانية من حياة كريمة

وزير التنمية المحلية: انتهاء أعمال مرافق المجمعات الخدمية بالمحافظات بنسبة 96%

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من إنشاء 320 مجمعًا حكوميًا بقرى "حياة كريمة"

وزير التنمية المحلية يُهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

"مشروعك".. سلاح المحليات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل

"التنمية المحلية": تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 159 شخصًا

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لعمليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات

طوارئ في المحافظات استعداداً لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 المكتوبة للأهل والأصدقاء

اعترافات المتهم ببيع منشطات جنسية في الإسكندرية

الاحتلال يعلن استهداف عادل مسماح قائد قوات النخبة فى حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة