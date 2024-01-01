1638 قرية فى 52 مركزًا.. ننشر قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

تواصل وزارة التنمية المحلية، العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين الخدمات العامة في قرى الريف المصري.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء بنسب كبيرة من مشروعات قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة والتي تجاوزت الـ96% من نسب التنفيذ.

تجهيز قرى المرحلة الثانية من حياة كريمة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تجهيز قرى المرحلة الثانية من حياة كريمة، والتي يجرى الإعداد لها حاليا، للدخول في حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أعداد قرى المرحلة الثانية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية وتوابعها والتي يبلغ عدد القرى بها 1638 في437 وحدة محلية بـ52 مركزا في 19 محافظة.

اختيار 29 قرية فى 25 وحدة محلية بـ7 مراكز فى نطاق محافظة مطروح

وأوضح أنه تم اختيار 29 قرية في 25 وحدة محلية بـ7 مراكز في نطاق محافظة مطروح يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية، موضحًا أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع المحافظات بحصر الأراضى المتاحة والمتوافرة بقرى المرحلة الثانية استعددًا لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة حياة كريمة وتحديد جهة الولاية لقطع الأراضى المتاحة والمتوافرة وبلغت قطع الأراضى المتوافرة 4903 قطع بإجمالي 583،209،67 مترا.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنفيذ المحافظات كافة المشروعات التنموية التي تجرى حاليا، مؤكدا أنها محض اهتمام القيادة السياسية، وأنه لا تراجع عن تنفيذها لتلبيىة احتياجات المواطن.