آمنة: تنفيذ مشروعات رصف وإنشاء كباري المشاة بالمحافظات بـ20 مليار جنيه

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات، معلنًا أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كم من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبري سيارات.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث أكبر آثر ممكن في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المستهدف استكمال رصف وتطوير 3333كم طرق، وعدد 15 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 10 مليارات جنيه وذلك خلال عام 2024، مشيرًا إلى اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

إنفاق 1،8 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة

وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة في تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023، أكد اللواء هشام آمنة، أنه تم إنفاق 1،8 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء محولات ومولدات وكابلات وأعمدة إنارة وعدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة، مشيرًا إلى أنه من المخطط لعام 2024 استكمال منظومة تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1،8 مليار جنيه.

وأوضح أنه فيما يخص برامج خطة عمل التنمية المحلية في 2023 وجهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية فقد تم ضخ مبلغ 4،578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ4،7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وعلى جانب تدعيم خدمات الأمن والإطفاء، قال اللواء هشام آمنة، إنه تم اعتماد مبلغ 1،6 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ عدد 130 نقطة إطفاء وعدد 200 سيارة إطفاء، 150 سيارة مرور، لافتًا إلى أنه من المستهدف هذا العام إنفاق مبلغ 1،7 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ والكوارث.