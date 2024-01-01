الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التنمية المحلية: المناطق اللوجستية توفر فرص عمل وتحقق الأمن الغذائى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية، والتي يتم إنشاؤها حاليًا فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفرالشيخ والسويس والأقصر والشرقية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المحوري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام.

توفير فرص العمل لأبناء المحافظات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا المشروع يسهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائى، وهناك متابعة من السادة المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، ولن ندخر أى جهد لدعم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين.

كما أشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية التى ستسهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية، وكذا تقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات الحيوية، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيسهم في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.

رئيس جهاز تنمية التجارة وزير التنمية التنمية المحلية المناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية وزارة التموين والتجارة الداخلية

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