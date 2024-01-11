تكليفات جديدة من وزير التنمية المحلية لمحافظ الفيوم بشأن أسعار السلع

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

وأكد خلال لقاء جمعه صباح اليوم الخميس، بمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023 /2024، واخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض اسعار السلع الاستراتيجية، ومدي الإسراع بمعدلات احتياجات المواطن الفيومي من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية.

التأكد من توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

وأشار وزير التنيمة المحلية خلال اللقاء إلى ضرورة التأكد من توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين لحماية المواطن من جشع التجار خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة الفيوم والتي يتم تنفيذها فى قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق وذلك فى عدد كبير من القطاعات الخدمية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات المبادرة في الفيوم تقدر بحوالى 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع فى قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والرى وغيرها.

وكان وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، قد التقى منذ قليل، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.