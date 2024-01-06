وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى مهتم بمحافظة البحيرة ويتابع المشروعات بشكل دورى

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة البحيرة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والزراعية وغيرها، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بعملية التنمية الشاملة في محافظة البحيرة وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يستفيد منها ملايين المواطنين.

ووجه وزير التنمية المحلية، خلال افتتاحه المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة، باِسم أهالي البحيرة التحية والتقدير الرئيس السيسي علي كل الدعم الذي قدمه لمحافظة البحيرة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ آلاف المشروعات القومية والخدمية والتنموية والتي بلغت حوالي ١٤٣ مليار جنيه والتي أسهمت في تحسين مستوي معيشة أبناء البحيرة.

وقدم اللواء هشام آمنة التهنئة إلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة وباقي محافظات الجمهورية بعيد الميلاد الجديد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المنطقة اللوجستية التجارية في دمنهور تتمتع بعدد من المشروعات المختلفة، وافتتاح فرع كافور العروبة والذي تم وضع حجر الأساس له عام ٢٠١٩ وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي تقع علي مساحة ٩٦ فدانًا وتبلغ اجمالي الاستثمارات حوالي ١١ مليار جنيه فى جميع المراحل بالمنطقة التجارية بالبحيرة، مضيفًا: تم تقسيم المنطقة إلي ثلاث مناطق، (أ) وتشمل شركة العروبة علي مساحة ٤٧ فدانًا باستثمارات ٥ مليارات جنيه، والمنطقة (ب) شركة هيونسيس وتقع علي مساحة ١٥.٥ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليار جنيه، المنطقة (ج) وتقع علي مساحة ٢٦ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليارات جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية إن افتتاح اليوم للمرحلة الأولي فقط وتقع علي مساحة ٣٠ ألف متر، حيث تأتي أهمية افتتاح هذا المشروع والذي يضم المحلات والعلامات التجارية العالمية والمعارض المتنوعة ومنطقة البنوك وسط تخطيط هندسي وجمالي وخدمي غير مسبوق في محافظة البحيرة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن فرع كارفور العروبة يشمل بيع العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة، وطبقا لأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، مشيرًا ان المشروع كان حلم وأمل لأبناء محافظة البحيرة بوجود هذه النوعية من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تليق بأبناء المحافظة.

وشدد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الحكومة لتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين علي أرض المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير فرص عمل مباشر وغير مباشرة لأبناء المحافظات.

واختتم وزير اللواء هشام آمنة كلمته مشيدًا بالصورة الحضارية والرائعة التي ظهرت بها محافظة البحيرة في الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الماضي.