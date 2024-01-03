الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصعيد يجني ثمار التنمية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولي خلال الست سنوات السابقة منذ بداية البرنامج في عام 2018.

 

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات عمل داعمة 

وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس ليس فقط جدية الحكومة في تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنمويًا من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، ولكن أيضًا حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.


 البنك الدولي ييشد ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الصدد إلى أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان محل إشادة من مجموعة البنك الدولي خلال عام 2023 حيث حصل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جائزة  أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من البرامج الرائدة

أشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من  البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها والبناء علي مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر وعدد من الدول النامية علي مستوي العالم، وفق ما ورد في الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027).

 

اللواء هشام آمنة والبيئية والمؤسسية التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الصرف الصحي برنامج التنمية المحلية

مواد متعلقة

التنمية المحلية: تطوير 13 مركز تكنولوجي ثابت لتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بسهولة

التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 21349 شكوى خلال 2023

320 مجمعًا حكوميًا و124 سوقًا حضرية ضمن «حياة كريمة»

التنمية المحلية: المناطق اللوجستية توفر فرص عمل وتحقق الأمن الغذائى

آمنة: تنفيذ مشروعات رصف وإنشاء كباري المشاة بالمحافظات بـ20 مليار جنيه

خلال عام.. تنفيذ 864 حملة تفتيش في 25 محافظة وإحالة 837 موظفًا بالمحليات للنيابات

1638 قرية فى 52 مركزًا.. ننشر قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وزير التنمية المحلية: جارٍ تجهيز قرى المرحلة الثانية من حياة كريمة

الأكثر قراءة

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

"تركت زوجي لأجله وبالنهاية هرب".. اعترافات المتهمة بترك رضيعها خلف أحد المدارس

الهلال السعودي يضع محمد صلاح على رأس أولوياته لتعويض "نيمار"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلًا من اليمن

"ذا هيل": نتنياهو فاشل.. وعلى بايدن بحث الحلول مع مصر وقطر

إبادة عرقية.. الاحتلال يخطف رضع الفلسطينيين ويستخدمهم في المجهول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟