الصعيد يجني ثمار التنمية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولي خلال الست سنوات السابقة منذ بداية البرنامج في عام 2018.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات عمل داعمة

وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس ليس فقط جدية الحكومة في تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنمويًا من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، ولكن أيضًا حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.



البنك الدولي ييشد ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الصدد إلى أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان محل إشادة من مجموعة البنك الدولي خلال عام 2023 حيث حصل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من البرامج الرائدة

أشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها والبناء علي مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر وعدد من الدول النامية علي مستوي العالم، وفق ما ورد في الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027).