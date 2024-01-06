السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد المجيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم السبت، على زيارة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية، وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تمنياته بأن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة والعافية والتوفيق، وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

التلاحم الفريد لأبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الرخاء 

وأكد وزير التنمية المحلية أن التلاحم الفريد لأبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الرخاء والاستقرار في الدولة المصرية، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الأنبا باخوميوس يشكر وزير التنمية المحلية على التهنئة بعيد الميلاد

ومن جانبه توجّه الأنبا باخوميوس بالشكر لوزير التنمية المحلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب مطران البحيرة عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط، وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزًا لمعاني وقيم المحبة والسلام.

مصرنا الحبيبة الشعب المصري العظيم الأمن والسلام وزير التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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