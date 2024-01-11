الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتابعان الخطط التنموية والخدمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023 /2024، وآخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، ومدى الإسراع بمعدلات احتياجات المواطن الفيومي من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

الخطة الاستثمارية للمحافظة 

وفي بداية اللقاء، حرص اللواء هشام آمنة على متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤،  خاصة في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة، ورفع كفاءة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. 

ووجَّه وزير التنمية المحلية بضرورة الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، خلال المواعيد المقررة وفقًا للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة، التى أوشكت على الانتهاء، خاصة التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وتمثل أهمية قصوى فى تيسير الحركة اليومية للمواطنين.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تطبيقها بنجاح فى محافظتي سوهاج وقنا، وساهمت فى تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين وجارٍ تطبيقها في محافظات المنيا وأسيوط، وضمن أنشطة برنامج الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، الذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبي، ويستهدف توطين الممارسات الجيدة للإدارة المحلية فى باقى محافظات الصعيد (الفيوم، بنى سويف، الأقصر، أسوان).

وأوضح اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على دعم محافظة الفيوم فى تنفيذ النماذج المطورة للأسواق المحلية، من خلال تطبيق الدليل التخطيطى للأسواق الذى أنتجه البرنامج بصعيد مصر وتم اعتماده والتوجيه نحو تعميمه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن تطبيق منهجية إجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الخمس الماضية.

المشروعات الخطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمه تخفيض اسعار السلع الاستراتيجية

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