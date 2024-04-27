السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عين الحسود فيها عود.. عبير صبري تطلب من متابعيها الدعاء لها (فيديوجراف)

الفنانة عبير صبري
الفنانة عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، على مواقع التواصل الاجتماعي بوست أثار الجدل والتساؤل تقول فيه: "اللهم ان كنت محسودا على جمالا او نجاحا فاصرف عني العين وعافيني".

لتثير الفنانة عبير صبري الفضول والتعاطف وظهر هذا في التعليقات التي تضمنت الدعاء لها بتصريف الحسد والتوفيق لها من كل محبيها ومعجبيها.

ولكن ماذا حدث؟ فلم يوضح المنشور ما أصاب الفنانة عبير صبري ولكن اثر هذا عليها في غيابها عن الساحة الرمضانية بمشاركة درامية جديدة بعد عدد من النجاحات المتتالية.

وكانت الفنانة عبير صبري تعرضت لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج ومعرفة سبب الوعكة.

وقالت الإعلامية مروة صبري شقيقة الفنانة عبير صبري، إنها تعرضت لوعكة صحية منذ يومين وشعرت بقشعريرة شديدة في جميع أطراف جسدها ما جعلنا ننقلها إلى المستشفى في أسرع وقت.

وأضافت لـ"الدستور"، أن الأطباء المعالجين لها اكتشفوا أنها تعاني من ارتفاع شديد بضغط الدم، مشيرة إلى أنها ليست مريضة ضغط في الأساس وأن هذه الوعكة حدثت لها للمرة الأولى، وقام الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة لها.

تغادر المستشفى اليوم.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عبير صبرى (خاص)

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