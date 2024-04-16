تغادر المستشفى اليوم.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عبير صبري (خاص)

تعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج ومعرفة سبب الوعكة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة عبير صبري

وقالت الإعلامية مروة صبري شقيقة الفنانة عبير صبري، إنها تعرضت لوعكة صحية منذ يومين وشعرف بقشعريرة شديدة في جميع أطراف جسدها مما جعلنا ننقلها إلى المستشفى في أسرع وقت.

وأضافت لـ"الدستور"، أن الأطباء المعالجين لها اكتشفوا أنها تعاني من ارتفاع شديد بضغط الدم، مشيرة إلى أنها ليست مريضة ضغط في الأساس وأن هذه الوعكة حدثت لها للمرة الأولى وقام الأطباء بإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وتابعت أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنهم في انتظار قرار الأطباء بالسماح لها بمغادرة المستشفى خلال الساعات المقبلة بعد الاطمئنان على نتيجة الفحوصات الجديدة، متمنية لها الشفاء العاجل.

آخر أعمال عبير صبري التلفزيونية

وكان آخر أعمال عبير صبرى مسلسل حدوتة منسية والذي عرض في شهر فبراير الماضي وقدمت خلال أحداثه شخصية “دهب” ودارت قصة المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول قصة امرأة تمتلك مصنع رخام والتي تجد نفسها في مواقف صعبة وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة المسلسل كل من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغني،محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين والعمل مكون من 30 حلقة.