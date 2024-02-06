الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبير صبري عن «حدوتة منسية»: عمل يحترم عقلية المشاهد

عبير صبري
عبير صبري

عبرت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بالتواجد في أحداث مسلسل “حدوتة منسية”، الذي يعرض هذه الفترة على قناة سي بي سي محققًا ردود افعال إيجابية.

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وأشارت “عبير” في تصريح للدستور، أنها سعيدة بتجسيد شخصية دهب، التي اعتبرتها صعبة مليئة بالتفاصيل الحياتية المتنوعة والجديدة عليها، لافتة إلى أن التعاون مع أبطال العمل كان أمرا مميزا.

وأكدت أن العمل يتناول عدة قصص حياتية مهمة تدخل قلب كل من يشاهدها، تلمس بتفاصيل القصة كثير من الفئات المجتمعية، في إطار من الدراما الاجتماعية.


أحداث المسلسل
 

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية، في إطار اجتماعي حول شخصية سعاد، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسر المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها.

المسلسل بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.المسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، محمد علي رزق، هشام اسماعيل وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج محمد محي الدين، ويعرض المسلسل أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc، وتعاد حلقاته يومي الخميس والجمعة.

الفنانة عبير صبري النجمة عبير صبري زوج عبير صبري عبير صبري فنانة فنانة عبير صبري

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