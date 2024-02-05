الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل البطولة الأولى لعصام عمر بـ"مسار إجباري"

لقطة من تصوير مسار
لقطة من تصوير مسار إجباري

يشارك النجم الشاب عصام عمر ضمن النجوم المتواجدين في شهر رمضان المقبل، بعمل يحمل اسم "مسار إجباري"، ضمن الأعمال ذات الحلقات الـ15 فقط، حيث يجسد شخصية جديدة عليه تعد بمثابة تحديًا كبيرًا للفنان الشاب.

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تفاصيل مشاركة عصام عمر في مسار إجباري 

وعلمت "الدستور" أن عصام عمر يصور هذه الفترة أحداث دوره في العمل، حيث من المتوقع أن ينتهي تمامًا من التصوير في موعد أقصاه أول أيام رمضان المقبل، ويجسد خلال العمل دور شاب من منطقة العباسية ويتعرض للعديد من المواقف الغريبة التي تؤثر في حياته بشكل لا يتوقعه، إلا أنه يحاول أن يصل لحل لهذه المواقف غير الطبيعية.

قصة مسار إجباري لعصام عمر 

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق يحمل كثير من المفاجآت غير المتوقعة، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر، معبرة من خلال تصريحات صحفية عن سعادتها بالعمل في هذه التجربة التي يقودها الشباب، الأمر الذي جعلها تشعر بالحماس لها.

ابطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.

فيما ينتظر عصام عمر المشاركة في السينما من خلال فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” ويشارك في بطولته كلا من الممثلة ركين سعد، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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