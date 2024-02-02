أبرزها حلقة منى الشاذلي.. تفاصيل حلقات برامج المنوعات الليلة

يلتقي المشاهد اليوم الجمعة مع باقة من البرامج المتنوعة والمختلفة، والتي اغلبها ينتمي للعالم الترفيهي، وذلك وسط تواجد كم كبير من الضيوف خلال هذه البرامج المميزة .

منى الشاذلي تستضيف احمد يونس

يستضيف برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة ONاليوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء الإعلامى أحمد يونس، احتفالا بإصداره رواية جديدة.

يشارك أحمد يونس هذا العام بمعرض الكتاب بثلاثة كتب وهم:"نادر فودا 8 وخبايا 2"، وكتاب جديد للأطفال بعنوان "يونس والزتون"، وهو يعتبر تجربة جديدة ولأول مرة أجرب تأليف كتاب في مجال الأطفال وأنوى أن أعطي تلك التجربة اهتماما أكثر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رواية "نادر فوده"، شق طريقه و"خبايا 2"، هو كتاب تفاعلي أكثر، ونسبة كتابتي فيه قليلة جدا والنصيب الأكبر لجمهوري.

إيمان ابو طالب تستضيف حفيدة النقراشي

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب الدكتورة هدى شامل أباظة، حفيدة محمود فهمي النقراشى، في حلقة خاصة من برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة.

وتتحدث حفيدة النقراشي خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وتسترجع الذكريات، وتجيب خلال الحلقة على السؤال الصعب: هل التاريخ ظلم أم أنصف النقراشي؟ وكشفت حفيدة النقراشي، أن عباس العقاد أهدى كتابه الحسين شهيدا إلى جدها، وكتب فيه: إلى من يعرف معنى الرجولة.

النجوم مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها «سبوت لايت»، المذاع على شاشة صدى البلد، عددا كبيرا من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وفي مقدمتهم السوبر ستار وليد توفيق، الذي يتحدث عن حفلاته الغنائية في الفترة القادمة، كما تستضيف أيضا النجمة هالة صدقي التي تحتفل بعرض فيلمها الجديد الملكة الذي يشاركها بطولته عدد كبير من النجوم، ومنهم: باسم سمرة ورانيا يوسف ومحمد محمود وكريم عفيفي وشيرين رضا ودينا، كما تستضيف في الحلقة السوبر ستار مروان خوري الذي يتحدث عن مشاريعه الغنائية الجديدة.