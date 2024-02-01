الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| صلاح عبدالله يبدأ تصوير "عتبات البهجة"

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

بدأ الفنان صلاح عبدالله، تصوير مشاهد بمسلسل "عتبات البهجة" أمام الفنان يحيى الفخراني، والمقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني 2024.

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تفاصيل مسلسل “عتبات البهجة”

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار الدرما الاجتماعية، حيث تتناول أحداثه قصة أحد الأجداد وعلاقته بأحفاده.

“عتبات البهجة” بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

ويعود “الفخرانى” من خلاله، إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام لعامين، فقد كانت آخر أعماله "نجيب زاهى زركش" والذي شارك به في سباق رمضان 2021، وشاركته البطولة أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

كما يشهد المسلسل عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاما من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

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