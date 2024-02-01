الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة على قناة on

بوستر
بوستر

يبحث عدد كبير من متابعو مسلسل التشويق والإثارة والرومانسية "بين السطور" للنجمة صبا مبارك، والنجم أحمد فهمي، عن معرفة مواعيد عرض الحلقات والإعادة والقنوات الناقلة، عقب تصدره الترند ومواقع البحث الإلكتروني خلال الأيام الماضية.

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة على قناة on

موعد عرض مسلسل بين السطور

ومن المقرر أن تعرض اليوم الخميس، الحلقة الخامسة من مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا، كما تعرض حلقات مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.
قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل بين السطور، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول هند سالم الإعلامية الشهيرة، التى تجسدها النجمة صبا مبارك، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، ويجسد الفنان محمد علاء خلال أحداث العمل شخصية شاب حصل على بطولة العالم في الرماية، ويمر بعد ذلك بالعديد من الأزمات والتحديات في حياته.

وينافس مسلسل بين السطور، بين مجموعة من الأعمال الدرامية لموسم الدرامات الشتوية الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأبرزها وبينا ميعاد للنجم صبري فواز والنجمة شيرين رضا، وحالة خاصة للنجم الشاب طه دسوقي، وحدوتة منسية للنجمة سوسن بدر.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وتفاصيله وقصته وأبطاله وردود الفعل

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أبطال مسلسل بين السطور

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل "بين السطور"، الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبوضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عزالعرب وآخرين، ومن تأليف نجلاء الحديني، ومن إخراج وائل فرج.

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