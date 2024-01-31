الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024| قائمة بأسماء مؤلفي ومخرجي مسلسلات الماراثون الدرامي

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

يشارك سباق دراما رمضان 2024، القادم عدد كبير من الاعمال الفنية المختلفة والتي تتنوع ما بين الكوميدي والاكشن والرومانسي وجميعهم يتناولون قصة تدور في إطار أجتماعي إنساني.

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دراما رمضان 2024| ريهام حجاج تواصل تصوير مشاهدها في "صدفة"

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الحلقة الاخيرة من "حالة خاصة".. حسن أبو الروس: "ردود الفعل أسعدتني"

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دراما رمضان 2024| ميرنا جميل: "بيت الرفاعي" من الأعمال اللي هتشد الجمهور

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مسلسلات رمضان 2024..أحمد عبداللاه يصمم مشاهد الأكشن والمعارك لـ6 أعمال درامية

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مسلسلات رمضان 2024..«صدفة» تقود عصام السقا لمعركة على الميراث

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مسلسلات رمضان 2024.. محمد شاهين ينهى تصوير 30% من «لحظة غضب»

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل القصة الرومانسية لـ«بيت الرفاعي»

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل الشخصيات الأساسية لمسلسل "فراولة"

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مسلسلات رمضان 2024.. «المعلم» مصطفى شعبان تاجر سمك فى رمضان

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مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى: «حق عرب» سيكون مفاجأة لجمهورى فى دراما الشهر الكريم

ويظهر خلال الموسم عدد كبير من المؤلفين والمخرجين ونرصدهم خلال التالي..        

“المعلم" لمصطفى شعبان

تأليف محمد الشواف
وإخراج مرقس عادل

“صدفة” لريهام حجاج

تأليف ايمن سلامة
إخراج سامح عبدالعزيز
 

“حق عرب” لـ أحمد العوضي

تأليف محمود حمدان 
إخراج إسماعيل فاروق

                    
“لحظة غضب” لـ محمد شاهين


تأليف مهاب طارق
إخراج عبد العزيز النجار

 

“ألف ليلة وليلة” لـ ياسر جلال


تأليف أنور عبدالمغيث
إخراج إسلام خيري

 

“الحشاشين” لـ كريم عبدالعزيز


تأليف عبدالرحيم كمال
إخراج بيتر ميمي

“صيد العقارب” لـ غادة عبدالرازق


تأليف باهر دويدار
إخراج احمد حسن 

 

“بيت الرفاعي” لـ أمير كرارة
 

تأليف بيتر ميمي 
إخراج احمد نادرجلال 
 

فراولة لنيللي كريم

 

تأليف محمد سليمان عبدالمالك 
إخراج محمد علي 

 

“الساعة 5”  لـ آسر ياسين 
 

تأليف وإخراج هاني خليفة


“بابا جيه” لـ اكرم حسني
 

تأليف وائل حمدي 
إخراج خالد مرعي 


“سر إلهي” لـ روجينا


تأليف امين جمال 
إخراج رؤوف عبدالعزيز 

 

الكبير 8 لـ أحمد مكي
 

تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين
إخراج احمد الجندي 


“مسار إجباري” لـ أحمد داش 
 

تأليف باهر دويدار 
إخراج نادين خان 

 

“إمبراطورية م” لـ خالد النبوي


تأليف رواية احسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك 
إخراج محمد سلامة 
 

“عتبات البهجة” لـ يحي الفخراني


تأليف رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد
إخراج مجدي ابو عميرة 

المعلم صدفة حق عرب تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل

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