الحلقة الاخيرة من "حالة خاصة".. حسن أبو الروس: "ردود الفعل أسعدتني"

أعرب الفنان حسن أبوالروس عن سعادته بردود فعل الجماهير على مسلسل “حالة خاصة”، الذي انتهى عرضه على منصة “واتش إت” منذ ساعات قليلة.

حسن أبوالروس: ردود الفعل أسعدتني



ونشر أبوالروس صورا من كواليس المسلسل عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: “حالة خاصة نجح في خلق حالة خاصة عند كل الناس، وردود الفعل على شخصية عز حقيقي أسعدتني جدًا، شكرًا من قلبي لكل طاقم العمل اللي محدش فيهم بخل بأنه يطلع أفضل ما عنده علشان المسلسل ينجح النجاح ده، بحبكم يا روح القلب”.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.