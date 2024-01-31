الأكثر تداولا.. التفاصيل الكاملة للحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

أتاحت منصة watch it الحلقة 9 و10 من مسلسل “حالة خاصة”، من بطولة غادة عادل وطه دسوقي في الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الأربعاء.

ويواصل مسلسل حالة خاصة نجاحه الكبير، ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات، ويبحث الجمهور بكثرة ع تفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة وهو ما يرصده الدستور خلال السطور التالية.

وتصدر مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي قائَمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it فور طرح الحلقات الأخيرة.

وفيما يلي نرصد تفاصيل وأحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة.

أحداث الحلقة 9 و10 مسلسل حالة خاصة

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وغادة عادل بخروج عم جميل من المستشفى، حيث اصطحبه نديم إلى المكتبة برفقة رام الله.

وواجهت ندى “ يوسف” معرفتها بسرقته الملفات من مكتب أمانى النجار وتركته.

وفي مشهد آخر اعتذر “عز” لعبير بعد معايرته لها بسنها، وأنها لم تتزوج حتى الآن بعد وصولها الأربعين.

وحصلت رام الله على الإقامة وطلبت من نديم الطلاق لأن زواجهما كان على الورق فقط، من أجل أن تحصل على الإقامة.

حالة خاصة

وطلب “عز ”خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حالة خاصة، يد “عبير” ووافقت على الزواج منه وتمت خطبتهما، كما سامحت ندى “يوسف” على فعلته وهى سرقة الملفات من مكتب أمانى النجار، وبعد فترة تدريب 6 محامين فى مكتبها ووعودها لهما بأن اثنين فقط سوف يكملان معها اختارت أماني النجار، ندى وعز للتعيين.

وفى مشهد آخر وبعد خروجه من المستشفى توفى عم جميل وهو يتحدث مع نديم الذي حزن حزنا شديدا لرحيله حيث كان يعتبره فى مقام والده وكان أكثر شخص قريب منه ويعلمه.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حالة خاصة أحداثا مثيرة، حيث انفصلت أمانى النجار عن زوجها ياسر حلمي.

كما فتح نديم مكتب محاماة خاص به وفي لافتة طيبة منها ترسل أمانى النجار العملاء والقضايا له مساعدته، وفي النهاية عبرت رام الله "هاجر السراج" عن حبها لنديم واكتشفت أنها تكن له مشاعر حب كبيرة.



أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.