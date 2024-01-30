دراما رمضان 2024| مصطفى خاطر يبدأ تصوير دوره في "فراولة" أمام نيللي كريم

يبدأ الفنان مصطفى خاطر تصوير دوره في مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللي كريم خلال أيام، حيث انطلق تصوير العمل أمس ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم شهر رمضان المبارك 2024.

ويقدم مصطفى خاطر خلال الأحداث دور أحد الأشخاص الذي يقع في غرام نيللي كريم ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير.

ويتكون مسلسل فراولة من 15 حلقة فقط حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ومن المتوقع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتقدم نيللي كريم خلال العمل دور ابنة حارس عقار وتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث.

والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع لتحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، وهي الشخصية التي تقدمها نيللي كريم خلال العمل.

فيما يقدم الفنان حجاج عبدالعظيم خلال العمل شخصية والدها الذي يلعب دور حارس عقار ويتزوج من لبنى ونس، وتدور الأحداث طوال الوقت بشكل كوميدي بين الثلاثة حتى تحدث مفاجأة كبيرة.

ابطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من نوعية الأعمال الكرميدية، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللي كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف.