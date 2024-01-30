الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| أحمد الشامى ينضم لمسلسل "صيد العقارب"

أحمد الشامي
أحمد الشامي

انضم الفنان أحمد الشامي إلى أبطال مسلسل "صيد العقارب"، حيث سيلعب دورًا مع النجمة غادة عبدالرازق، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل عام 2024.

وفي تصريحات صحفية، أعرب أحمد الشامي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "صيد العقارب"، مشيرًا إلى أنه سيلعب شخصية مختلفة تمامًا وستكون مفاجأة للجمهور.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويتناول مسلسل "صيد العقارب" قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة المسلسل. حيث تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، فيما يقدم الفنان أحمد ماهر شخصية أساسية ضمن أحداث العمل، حيث سيكون والد الفنانة غادة عبدالرازق ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أبطال مسلسل صيد العقارب 

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان. 

أحمد الشامي الفنان أحمد الشام صيد العقارب مسلسل صيد العقارب رمضان 2024 مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق

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