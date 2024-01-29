مخرج "بين السطور": سعيد بردود الأفعال والعمل يخلو من التطويل

قال وائل فرج، مخرج “بين السطور” الذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON إن عنوان المسلسل يعكس المحتوى الذي يجعل مضمون شديد الخصوصية، ويرصد الكثير من خفايا النفس البشرية وخباياها.

وأعرب فرج عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها من الجمهور زملائه حول الحلقة الأولى من العمل التي عرضت أمس ووعد الجمهور بمزيد من التشويق والإثارة خلال أحداث المسلسل.

وأضاف أن المسلسل يخلو من المط والتطويل ويقدم في 30 حلقة ورغم أنه مأخوذ عن فورمات عالمية إلاّ أنه كان حريصًا على تقديم الأفكار المتجددة لامتاع المشاهد بكل التفاصيل.

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 2 عبر شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في العاشرة مساء.

كما يعرض مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama.

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 2 على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it

قصة وأحداث مسلسل بين السطور

ويرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا التي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضا.

جريمة قتل تقلب حياة إعلامية رأسًا على عقب وتجد نفسها موضع الاتهام، ضمن أحداث تحمل الكثير من التشويق في الدراما الاجتماعية "بين السطور" المقتبس عن الدراما الكورية MISTY، وقامت نجلاء الحديني بمعالجته دراميًا وأشرفت على الكتابة، وأخرجه وائل فرج،

أبطال مسلسل بين السطور

يضم "بين السطور" كوكبة من النجوم منهم صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب واخرين