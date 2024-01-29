الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على dmc.. الحلقة 13

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

تواصل شبكة قنوات DMC عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد من بطولة صبري فواز وشيرين رضا. 

وحقق مسلسل وبينا ميعاد 2  نجاحا ملموسا بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته مطلع شهر يناير الجاري. 

ويبحث عشاق الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 13 وقصته وأبطاله. 

وخلال هذا التقرير نقدم لجمهور وعشاق الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد 2 مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 13.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 13 

تعرض الحلقة الجديدة الحلقة 13 من مسلسل “وبينا ميعاد” على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بينما يعرض عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء. 

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 12

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc drama

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 13 مساء اليوم على قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعرض عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.


موعد عرض واعادةالحلقة 13 من مسلسل وبينا ميعاد  

يعرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية. 

قصة وأحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 

يتناول الجزء الثاني قصص الحب التي جمعت بين أولاد حسن وبنات نادية وكيفية التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة إقامتهما معا في منزل واحد خاصة مع زواج والديهما وطريقة تفكير كلا منهما المختلفة ورغبته في عدم التأثير على حياة أبنائهم في المستقبل. 

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد 2 بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لصبري فواز وشيرين رضا.. الحلقة الحادية عشر

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مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل عرض الحلقات الأخيرة وقصته وأبطاله

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 12

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل عرض الحلقات الأخيرة وقصته وأبطاله

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