الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فهمي : "بين السطور" يطرح الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة

بين السطور
بين السطور

كشف الفنان أحمد فهمي كواليس مسلسل “بين السطور” الذي تنطلق أولى حلقاته مساء اليوم عبر شاشة قناة ON وقال إن أهم ما يُميز "بين السطور" انه عمل مُختلف وغير تقليدي، وكشف عن دوره في المسلسل: "أجسّد شخصية المُحامي حاتم عز الدين الذي استقال من العمل في النيابة العامة ليلتحق بالمُحاماة ويعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان". 

ويشير فهمي إلى أن "المُسلسل يطرح الكثير من القضايا الاجتماعية التي يجب أن تُناقش بصورة أكبر وأكثر عمقاً".

مواعيد عرض مسلسل بين السطور 

يعرض "بين السطور" من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع عبر شاشة ON وON drama. 

ويعرض  بين السطور في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد إعادة عرض مسلسل بين السطور 

ومسلسل بين السطور سوف يٌعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك  عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it

"بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وتجسد صبا مبارك دور إعلامية شهيرة تورط نفسها في قضية تكشف عنها وعن ماضيها دون قصد، حيث كان هدفها في البداية هو إنقاذ برنامجها من الفشل، إلا أن كل هذا لا يبوء بالنجاح.

كما أن  أحمد فهمي يجسد شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميًا، وتتصاعد الأحداث عند مقابلة الثنائي لبعضهما بفعل الظروف، ومن ثم تحدث تطورات على مدار 30 حلقة.

أبطال مسلسل بين السطور 

“بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى

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