الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سوسن بدر: سعيدة بردود الأفعال حول "حدوتة منسية" وانتظروا مفاجآت الحلقات المقبلة

حدوتة منسية
حدوتة منسية

أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل "حدوتة منسية"، الذي تقوم ببطولته والمعروض حاليًا على شبكة قنوات cbc. 

وقالت، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن ردود الأفعال على الحلقة الأولى من العمل فاقت توقعاتها. 

 "سعاد" تمر بكمية من التناقضات الكثيرة خلال "حدوتة منسية"

وأكدت أن شخصية سعاد، التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل حدوتة منسية، مختلفة تمامًا عن أدوارها السابقة وتمر بمراحل مختلفة وتناقضات كثيرة، مشيرة إلى أن حلقات المسلسل تشهد عدة مفاجآت، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور. 

وتصدر مسلسل حدوتة منسية محركات البحث المختلفة عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، كما احتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it. 

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc 

ويعرض مسلسل حدوتة منسية علي شاشة  التليفزيون عبر قناة CBC الفضائية، بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.
  • قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء، ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من  30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

سوسن بدر النجمة سوسن بدر حدوتة منسية مسلسل حدوتة منسية سوسن بدر مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc

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