السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 |ياسر جلال بطل شعبي في "الف ليلة وليلة"

ياسر جلال
ياسر جلال

يواصل  الفنان ياسر جلال تصوير أحداث المسلسل الدرامي الجديد “الف ليلة وليلة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وقطع النجم ياسر جلال وابطال مسلسل “الف ليلة وليلة” شوطا كبيرا في تصوير العمل الذي ينافس ضمن الموسم الرمضاني القادم. 

و يواصل صنّاع العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل حاليا في محاولة من المخرج إسلام خيري، الانتهاء من تصويره  قبل عرضه داخل السباق الرمضاني 2024، خاصة أن أبطال وصنّاع العمل سافروا إلى أكثر من دولة عربية لتصوير عدد من المشاهد المختلفة.

ويظهر ياسر جلال خلال أحداث مسلسل الف ليلة وليلة بلوك جديد ومختلف حيث تخلي عن لحيته الطويلة الذي قدم بها عدد من الأعمال الدرامية مؤخرا. 

تفاصيل مسلسل الف ليلة وليلة 

ويدور  مسلسل الف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات الف ليلة وليلة الشهيرة ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي  ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية حكايات الف ليلة وليلة ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور  بطل شعبي يدعى شهريار. 

أبطال مسلسل الف ليلة وليلة 

ألف ليلة وليلة"من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

يذكر أن ياسر جلال شارك  فى موسم رمضان الماضى، بمسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ودارت أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.

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