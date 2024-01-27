الليلة.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية" على شبكة قنوات cbc

تنطلق مساء اليوم السبت، أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “ حدوتة منسية” من بطولة سوسن بدر عبر شبكة قناتي “cbc وcbc drama”.

وروج نجوم العمل له عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي كما عرضت منصة “watch it” الحلقة الأولى من مسلسل “حدوتة منسية” والتي حازت على إعجاب الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" ابتداءً من السبت المقبل 27 يناير، وسيتم عرضه أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء. وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، يذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it"



قصة مسلسل حدوتة منسية



ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

ويعد مسلسل "حدوتة منسية" أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرت " وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانبًا إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، والعمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.