14 كتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "ورق التوت" على CBC

تعرض عدد من القنوات الكثير من مسلسلات "الأوف سيزون" في هذا التوقيت من العام، وذلك بعد الموسم الرمضاني القوي لعام 2023، وفي يوم 14 أكتوبر الجاري لعام 2023 من المقرر عرض مسلسل "ورق التوت" عبر قنوات "cbc" للفنان شريف سلامة، وعدد كبير من نجوم الفن.

ويرصد "الدستور" تفاصيل مسلسل ورق التوت، قبل عرضه عبر شاشات التلفزيون، في السطور التالية.

تبدأ حكاية مسلسل "ورق التوت" بين مجموعة من الأشخاص يربطهم حب الفن ورغبتهم في العمل به، فتجمعهم الدراسة والعمل، فيصبحوا أصدقاء تجمعهم المواقف المختلفة.

تتصاعد الأحداث في مسلسل "ورق التوت"، ومن ثم تظهر وتضح الفوارق الاجتماعية والثقافية بين هذه المجموعة التي تجمعت في بداية الأحداث، ومن هنا يتم التطرق إلى كثير من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع بوجه عام.

مسلسل “ورق التوت” عبر منصة WATCH IT

يعرض مسلسل “ورق التوت” في يوم 14 أكتوبر الجاري عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية، وتضمن الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة بين أبطال العمل والتي تكشفها الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل “ورق التوت” والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل “ورق التوت” عبر قناتي CBC العامة، وCBC DRAMA، ومنصة واتش ات الرقمية، وذلك في أيام من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة CBC.

أبطال وصناع مسلسل ورق التوت

مسلسل ورق التوت يشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب وهم كل من:

الفنان شريف سلامة

الفنانة أسماء جلال

الفنانة ثراء جبيل

الفنان خالد أنور

الفنانة سماء إبراهيم

الفنان محمد كيلاني

الفنانة آية سليم

الفنان مصطفى منصور

الفنانة ليلى العربي

الفنان محمد شفيق

الفنانة يارا جبران

الفنان عمرو صالح

الفنان محمد ناصر

الفنان يوسف الأسدي

الفنانة تقى حسام

الفنانة حنان عادل

الفنان معتز هشام

وسيكون المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزى، إسراء مقيدم، أمانى أبوالعينين، سمر طاهر

إخراج حسام علي.