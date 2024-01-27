السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "بين السطور" على شاشة ON

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

تنطلق مساء غد الأحد، أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “بين السطور” من بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي. 

وقدمت الشركة المتحدة للجمهور المصري والعربي خلال موسم الاوف سيزون عدد من الأعمال الدرامية المتميزة ومن بينها "بين السطور " المتوقع أن يستحوذ على اهتمام الجمهور. 

وفيما يلي نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل “بين السطور” قبل انطلاق أولى حلقاته. 

مواعيد عرض مسلسل بين السطور 

يعرض مسلسل" بين السطور" من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع عبر شاشة ON وON drama. 

ويعرض مسلسل بين السطور  في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد  عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد إعادة عرض مسلسل بين السطور 

جدير بالذكر أن مسلسل بين السطور سوف يٌعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك  عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وتجسد الفنانة صبا مبارك دور مذيعة وإعلامية شهيرة تورط نفسها في قضية تكشف عنها وعن ماضيها دون قصد، حيث كان هدفها في البداية هو إنقاذ برنامجها من الفشل، إلا أن كل هذا لا يبوء بالنجاح.

كما أن الفنان أحمد فهمي، يجسد شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، وتتصاعد الأحداث عند مقابلة الثنائي لبعضهما بفعل الظروف، ومن ثم تحدث تطورات على مدار 30 حلقة.

أبطال مسلسل بين السطور 

“بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

بين السطور مسلسل بين السطور مواعيد عرض مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور احمد فهمي وصبا مبارك قصة وأحداث مسلسل بين السطور

مواد متعلقة

عمرو عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية: أصعب 48 ساعة في عناية القلب

نشر الثقافة.. الدورة الـ55 من معرض الكتاب برعاية "الراديو 9090"

أبرز أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 7و8 ومواعيد العرض وأبطال القصة

حسين زين مُهنئًا الشرطة: الرجال البواسل حراس الجبهة الداخلية للوطن

سوسن بدر تكشف تفاصيل دورها في "حدوتة منسية"

مسلسل "وبينا ميعاد 2".. مواعيد عرض الحلقة العاشرة

"الحريفة" في المقدمة.. منافسة شرسة بين النجوم على إيرادات شباك التذاكر

ليلى علوى": هند فى "مقسوم" تختلف عن شخصيتى

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات