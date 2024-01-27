غدا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "بين السطور" على شاشة ON

تنطلق مساء غد الأحد، أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “بين السطور” من بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي.

وقدمت الشركة المتحدة للجمهور المصري والعربي خلال موسم الاوف سيزون عدد من الأعمال الدرامية المتميزة ومن بينها "بين السطور " المتوقع أن يستحوذ على اهتمام الجمهور.

وفيما يلي نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل “بين السطور” قبل انطلاق أولى حلقاته.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل" بين السطور" من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع عبر شاشة ON وON drama.

ويعرض مسلسل بين السطور في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد إعادة عرض مسلسل بين السطور

جدير بالذكر أن مسلسل بين السطور سوف يٌعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مسلسل "بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وتجسد الفنانة صبا مبارك دور مذيعة وإعلامية شهيرة تورط نفسها في قضية تكشف عنها وعن ماضيها دون قصد، حيث كان هدفها في البداية هو إنقاذ برنامجها من الفشل، إلا أن كل هذا لا يبوء بالنجاح.

كما أن الفنان أحمد فهمي، يجسد شخصية وكيل نيابة إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميا، وتتصاعد الأحداث عند مقابلة الثنائي لبعضهما بفعل الظروف، ومن ثم تحدث تطورات على مدار 30 حلقة.

أبطال مسلسل بين السطور

“بين السطور” هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.