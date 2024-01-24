حسين زين مُهنئًا الشرطة: الرجال البواسل حراس الجبهة الداخلية للوطن

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، سائلين المولى عز وجل أن يـديـم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، وأن تتواصل جهوده وعطائه المخلص في شتى آفاق التنمية ليتحقق لشعب مصر العظيم آماله وتطلعاته في التقدم والرفعة والازدهار.

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية ولكافة رجالها البواسل عيون الوطن الساهرة حفاظا على أمن واستقرار المواطن والحارس الأمين للجبهة الداخلية للوطن بتفاني وشجاعة.

وقال زين إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة سطروا فيها أروع آيات التضحية والفداء فى مواجهة العدوان بمعركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير سنة 1952، مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن جيل بعد جيل والذود عنه ضد المخاطر.