الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ72

الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ72

بدأت احتفالية عيد الشرطة الـ 72، داخل الأكاديمية، بآيات قرآنية للشيخ عزت جمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

السيسي

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