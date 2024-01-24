الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" في المقدمة.. منافسة شرسة بين النجوم على إيرادات شباك التذاكر

الحريفة
الحريفة

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شرسة بين عدد من الأفلام الجديدة التي انطلقت خلال موسمي رأس السنة الجديدة وإجازة منتصف العام  الدراسي، وتشهد “حرب تكسير عظام” بين هذه الأفلام خاصة الحريفة وأبو نسب والاسكندراني الذين يتصارعون على المراكز الأولى في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري.

وحققت أفلام دور العرض السينمائي، أمس الثلاثاء، مجتمعة إيرادات بلغت قيمتها 2.972.471 جنيها.

قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري 

حقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 1.714.797 جنيه ليحتل المركز الأول لترتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى   20.520.044 في 3 أسابيع عرض فقط. 

فيلم “الحريفة” بطولة نور النبوى وميدو وكزبرة، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد، وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

كما حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 511.922 جنيها ليجمع الفيلم إجمالي إيرادات قدرت ب 17.858.756 وذلك بعد 3 أسابيع من العرض.

الفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أما فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد إمام وياسمين صبري فقد حقق امس الثلاثاء إيرادات بلغت قيمتها 428.650 جنيه لتصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 40.011.275  فى 5 أسابيع عرض.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

أما فيلم “مقسوم” الذى تقوم ببطولته ليلى علوى فقد حقق أمس إيرادات بلغت 102.400 جنيه ليأتي فى المركز الرابع لتصبح إجمالى إيرادات الفيلم  1.011.320 جنيها، في أسبوع عرض.

والفيلم يقوم ببطولته بجوار ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وسيد رجب وتاليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وحقق فيلم “شماريخ” ايرادات أمس بلغت 86.791 جنيها، لتصل الإيرادات الإجمالية للفيلم منذ انطلاق عرضه قبل 7 أسابيع إلى 26.878.085 جنيه. 

الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

 بينما جني فيلم “الملكة” إيرادات أمس بلغت  قيمتها 40.715 جنيها، ليجمع الفيلم 358.612 جنيه فى أول أسبوع عرض.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من هالة صدقي وباسم سمرة ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة وتاليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز.

وحصد  فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 23.414 جنيه لتصل إجمالي إيرادات الفيلم 2.044.341 جنيه بعد 3 أسابيع عرض فقط.

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وحقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت قيمتها 1934 جنيها، لتصل إجمالي إيراداته إلى 552.562 جنيه في 3 أسابيع عرض.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، كتبه الدكتور أحمد عزيز، وللمخرج حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

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