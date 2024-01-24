مسلسل "وبينا ميعاد 2".. مواعيد عرض الحلقة العاشرة

تعرض قناة "dmc"، اليوم، الحلقة الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، ويتشوق الجمهور لمعرفة ما ستأول له الأحداث بعد أن شهدت الحلقات الماضية أحداث ساخنة بين عائلتي وأبناء حسن ونادية.

وحقق مسلسل و"بينا ميعاد 2" نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة watch it وشبكة قنوات DMC.

وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والخليج عبر منصة watch it.

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل وبينا ميعاد 2

شبكة قنوات DMC الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة العاشرة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

بيعرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد على dmc drama

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

ملخص الحلقة التاسعة مسلسل وبينا ميعاد 2

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل "وبينا ميعاد 2" أحداث غير متوقعة بعد أن نشب خلاف حاد بين على (يوسف الكدوانى)، وأروى (آية سليم)، بسبب اختلافهما في وجهات النظر، بعد أن صممت الأخيرة على العمل مع زميلها في البرنامج الجديد، وهو ما رفضه على جملة وتفصيل لان هذا الشخص سبق وان ابدي إعجابه بها ولكنها لم تنصاع لكلامه واصرت على موقفها لتقوم بفسخ الخطبة.

وأثناء قيام الأسرة بالتسلية واللعب بالأسئلة، اشتد الشجار بين على وأروى، وحاول حسن (صبرى فواز) الحديث مع على، وفي نفس التوقيت قامت نادية (شيرين رضا)، بالتفاهم مع ابنتها لمعرفة سبب المشكلة، وبعد الانتهاء من الحديث معها، قامت نادية بمحاولة أثناء ابنتها عن قرارها، ولكن لم تنجح تلك المحاولة، إذ قرر الإثنين الانفصال عن بعضهم، ورفض كل واحد منهما التنازل عن رغبته، وعادت الأسرة من مرسى مطروح في حالة من الاحباط والحزن.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 حول المهندس حسن الرجل الخمسيني الذي يتزوج المهندسة الأرمل نادية السيدة الأربعينية المطلقة عقب قصة حب جمعت بينهما وأحداث مثيرة في أقناع أبنائهم بالزواج والعيش معا في منزل واحد حيث أن نادية لديها 4 بنات وحسن لديه 4 أولاد من زواجهما السابق.

يتناول الجزء الثاني قصص الحب التي جمعت بين أولاد حسن وبنات نادية وكيفية التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة إقامتهما معا في منزل واحد خاصة مع زواج والديهما وطريقة تفكير كلا منهما المختلفة ورغبته في عدم التأثير على حياة أبنائهم في المستقبل.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسب لجميع الفئات العمرية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية