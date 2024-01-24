سوسن بدر تكشف تفاصيل دورها في "حدوتة منسية"

قالت الفنانة سوسن بدر، إن دورها كأم في مسلسل “حدوتة منسية” يختلف تماما عن دورها في مسلسل “أبو العروسة”.، فـ"حدونة منسية" مختلف في حبكته ومناقشته للقضايا.

وأشارت إلى أنها تحرص على اختيار أدوارها بعناية وتحمست لمسلسل حدوتة منسية لأنه يقدم قصة بها جميع عناصر الجذب متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وقالت إنها تلعب شخصية أم لـ5 أبناء تدخل معهم في صراع شديد من أجل الميراث كما تدير مصنع تركه لها زوجها.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" ابتداءً من السبت المقبل 27 يناير، وسيتم عرضه أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء. وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، يذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it".

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الإخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع ولكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

ويدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.